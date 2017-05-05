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В День Победы под музыку заработают самые большие фонтанные комплексы Петербурга

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© Фото: Darisa.Ru

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Светомузыкальные фонтанные комплексы запустят на Московском проспекте и на площади Ленина.

В День Победы, 9 мая, петербургский "Водоканал" запустит светомузыкальные фонтанные комплексы на Московском проспекте и на площади Ленина.

Фонтаны на площади Ленина будут работать каждый день с 10:00 до 23:00. Светомузыкальные шоу будут проходить в 12:00, 21:40 по будним дням и в 12:00, 20:00, 21:00 и 21:40 в выходные и праздничные дни.

Фонтанный комплекс на Московском проспекте будут запускать ежеднвно с 11:00 до 23:00. Светомузыкальное шоу там будет проходить в 12:00, 20:00 и 20:40 в будние дни, а также в 12:00, 16:00, 20:00 и 20:40 — в выходные и праздники.

Продолжительность шоу составляет около 20-25 минут. В это время звучат классические произведения, хиты 1960-х, марши и вальсы.

Фонтаны на Московском проспекте и площади Ленина традиционно включают 9 мая с 2007 года.

Сезон фонтанов Петербурга стартовал 19 апреля. Первыми запустили четыре комплекса: на Манежной площади, в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки, а также фонтан "Шар" на Невском проспекте, 56.

В Петергофе сезон фонтанов начался позже  - 29 апреля. Изначально фонтаны Петергофа хотели открыть 24 апреля, однако дата немного сдвинулась

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