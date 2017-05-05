«Они сражались за Родину»: пять героев блокадного Ленинграда

Григорий Заика

Уроженец Винницкой области Григорий Заика был призван в Красную Армию в 1931 году, когда ему, работнику колхоза, было 22 года. В 1936 году он окончил ускоренные курсы младших лейтенантов при Киевском пехотном училище, а с апреля 1942 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны.

К январю 1943 года старший лейтенант Григорий Заика командовал 5-й стрелковой ротой 272-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградского фронта.



Фото: warheroes.ru

Во время прорыва блокадыЛенинграда рота Заики в течение семи дней беспрерывно вела бои, отбив массированные контратаки пехотных и танковых частей противника, а 19 января 43-го захватила укрепленные позиции противника и вышла к шоссейной дороге Синявино-8-я ГЭС.

Заика лично участвовал во всех боях, уничтожив 11 вражеских солдат и офицеров, был четыре раза ранен, но продолжал сражаться.

После окончания войны Заика продолжил службу в Советской Армии, уволившись лишь в 1959 году. Вернувшись на родину, работал директором сельскохозяйственной базы, но через год скончался.

Иван Лапшов

Герой Советского Союза Иван Лапшов родился в 1917 году в Воронежской области. До призыва в армию (1939 год) жил в Москве и работал автослесарем.

С июня 1941 года был переброшен на фронт. В боях два раза ранен и контужен. К январю 1943 года сержант Иван Лапшов был старшиной роты 342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградского фронта.



Фото: piterhunt.ru

Во время прорыва блокады Ленинграда, 12 января 1943 года, перейдя по льду Неву, Лапшов в числе первых ворвался в немецкую траншею, захватив блиндаж, уничтожив несколько солдат и офицеров, ещё 15 — взял в плен

«Продвигаясь по траншее, Лапшов заметил фашиста с гранатой в руке. Медлить было нельзя. И советский боец, действуя предельно быстро, послал короткую автоматную очередь. Гитлеровец, словно споткнувшись, рухнул на землю. Лапшов, не задерживаясь, побежал дальше. На повороте траншеи он буквально нос к носу столкнулся с другим гитлеровцем. И снова сержант опередил противника. Сделав шаг назад, он изо всех сил ударил фашиста прикладом автомата», - позже написали о нем в сборнике «Герои огненных лет. Очерки о москвичах».

Войну Левашов окончил в звании старшины. Скончался в 1978 году в столице.

Иван Макаренков

Тезка Левашова, Иван Макаренков, был на год его младше. Он родился на территории нынешней Липецкой области. Как и Левашов, Макаренков в 1939 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, а в 41-ом оказался на фронте.

В день начала прорыва блокады, 12 января 1943 года, Макаренков в составе роты лейтенанта Дмитрия Осатюка переправился через Неву и по болотам приблизился к Синявинским высотам. Противник предпринял контратаку, но роте успешно удалось ее отразить. При этом Макаренков и Осатюк гусеницами и пулемётным огнем уничтожили большое количество солдат и офицеров противника.

Фото: blogomedia.ru

Позже, 21 января, Макаренков был тяжело ранен, но Осатюку удалось его доставить в укрытие. В результате ранения Макаренков остался без левой ноги.

Герой Советского Союза Макаренков прожил до 85 лет, встретив новый век в Липецке.

Александр Типанов

На фронт уроженец Рязанской губернии Саша Типанов попал 18-летним механиком. Был 42-ой год. Типанов стал пулеметчиком 191-го гвардейского стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского фронта.

В январе 1944 года войска Ленинградского фронта атаковали укрепленные позиции гитлеровцев. Полк, в котором служил рядовой Типанов, наносил главный удар в направлении Пулково – Красное Село. Перед атакой пехоты два часа длилась артиллерийская подготовка. В первых рядах наступавших находился и пулеметчик Типанов.

На рассвете 18 января 1944 года гвардейцы вышли к высоте у Красного Села. Фашисты превратили этот рубеж в мощный опорный пункт. Начался штурм высоты.



Фото: rus-shipping.ru

Рядовой Типанов пытался подавить вражескую огневую точку. Израсходовав последнюю ленту патронов, он пополз к доту и забросал его гранатами. «Наши подразделения снова поднялись в атаку. Но огневая точка ожила. Александр Типанов подполз еще ближе и, когда был уже совсем рядом с дотом, поднялся во весь рост, стремительно рванулся вперед и закрыл амбразуру своим телом», - вспоминали о нем его сослуживцы, которым удалось остаться живыми в этом страшном бою.

Александр Типанов был награжден звездой Героя Советского Союза 13 февраля 1944 года посмертно. Похоронен в Красном Селе.

Василий Харитонов

Командир звена 123-го истребительного авиационного полка 7-го истребительного авиационного корпуса ПВО Василий Харитонов родился в 1922 году в Московской области.

Был призван в Красную Армию в 1939 году. В 1940 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков.

C июня 1941 года оказался на фронте. Всего за годы войны совершил более четырехсот успешных боевых вылетов, сбил лично пятнадцать и в группе одиннадцать самолётов противника, в числе этих самолётов — 19 бомбардировщиков, летевших бомбить блокадный Ленинград.

Фото: soviet-aces-1936-53.ru

«Однажды немецкий бомбардировщик прорвался к Ленинграду. "Юнкерс" уже был над Международным (так назывался тогда Московский проспект), еще каких-нибудь несколько секунд - и начнет бомбить. Василий Харитонов опередил врага - лобовой атакой заставил фашиста повернуть обратно. Бомбы упали не на улицы Ленинграда, а в стороне от шоссе. Бомбардировщик удирал. Харитонов тоже прибавил скорость. У линии фронта догнал врага и дал длинную очередь... Обломки "юнкерса" догорели недалеко от Пулкова», - вспоминали подвиг Харитонова уже после окончания войны.

Василий Харитонов получил звание Героя Советского Союза в 1944 году. После войны работал на Ленинградском объединённом авиапредприятии, 28 лет руководил полетами в аэропорту «Пулково». Скончался в 2002 году в возрасте 80 лет.