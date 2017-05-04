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Петербургские следователи пришли с обысками к руководству «Нового поколения»

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© Фото: пресс-служба СКР

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Обыски проходят дома у руководителя Михаила Дмитриева, его главного бухгалтера и других руководителей компании.

Следователи пришли с обыском домой к руководителю «Нового поколения» Михаилу Дмитриеву по уголовному делу о мошенничестве, сообщает «Фонтанка».

Дмитриев сообщил изданию, что утром в четверг, 4 мая, обыски прошли у него, его главного бухгалтера и у других руководителей компании. Дело о мошенничестве в крупном размере возбудил следственный отдел при УМВД по Красносельскому району еще в конце 2016 года. Впоследствии расследованием занялся городской Следственный комитет.

Предполагается, что организация обманом получила около 800 миллионов рублей из бюджета Петербурга.  Как заявил Дмитриев, по настоящий момент ни ему, ни другим сотрудникам «Нового поколения» никаких обвинений не предъявлено

Компания «Новое поколение» занимается трудовой адаптацией и реабилитацией несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонарушений и преступлений. Это единственная в городе организация подобного профиля. По контрактам с городской администрацией «Новое поколение» ежегодно получает около 300 млн рублей.

«Новое поколение» объявило о прекращении работы в конце минувшего года. Организация не могла выполнять условия контракта с комитетом по молодежной политике, который с августа перестал перечислять бюджетные средства. Несмотря на обращения «Нового поколения» и депутатов Заксобрания к губернатору, финансирование восстановлено не было.

В декабре сотрудники СК в ходе следственных мероприятий изъяли трудовые книжки воспитанников «Нового поколения». На данный момент документы детей продолжают оставаться у следователей.

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