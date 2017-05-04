Зрители матча «Зенит - Терек» протестируют 120 новых автобусов

Для зрителей футбольного матча между командами «Зенит» и «Терек», который состоится 7 мая на стадионе «Зенит-арена», вновь будет организовано движение бесплатных автобусов.

На обслуживание шести маршрутов «Пассажиравтотранс» направит 120 двухсекционных автобусов. Их трассы разработаны для Кубка Конфедераций-2017, в преддверии которого транспорт будет вновь протестирован.

Для доставки футбольных болельщиков к стадиону c 16.00 будут открыты маршруты:

- S2 от Московского вокзала до автостанции «Крестовский остров»,

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Морского проспекта.

Впервые будут протестированы маршруты для зрителей, прибывающих в город самолетом. С 15:00 можно будет воспользоваться автобусами из аэропорта S1 до площади Восстания и с 16:00 автобусами S10 до пересечения Северной дороги и проспекта Рюхина.

После окончания матча с 21:00 автобусы доставят зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская». По маршруту S1 от площади Восстания и маршруту S10 от Северной дороги можно будет также доехать до аэропорта.

Как стало известно ранее, 7 мая для болельщиков откроют Яхтенный пешеходный мост. При этом его официальное открытие состоится 26 мая. Оно будет приурочено ко Дню велосипедиста, который ежегодно отмечают в последние выходные мая. До этой даты мост испытают болельщики, которые посетят тестовые матчи на стадионе «Зенит-арена» 7 и 17 мая.