День Победы в Петербурге станет одним из самых холодных за последние 50 лет

В нынешнем году День Победы в Северной столице станет одним из самых холодных в городе за последние полвека, заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов на своей странице в Facebook.

Согласно его прогнозу, днем 8 и 9 мая температура воздуха составит не более 5 градусов выше нуля.

«Холоднее были только революционные годы 1917 и 1918, там чуть выше 0 гр. Так что рекорда не побьем, но в 5-ку войти можем», - уточнил Колесов.

Ранее синоптик спрогнозировал неблагоприятные погодные условия в течение всей первой декады мая. При этом наиболее низкая температура ожидается 6, 7 и 8 мая. В ночные часы прогнозируются заморозки до минус двух градусов, днем воздух будет прогреваться максимум до шести-семи градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, вся первая декада мая будет холодной. В середине месяца в Петербург придет антициклон, начнутся теплые и сухие дни.