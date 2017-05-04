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В День Победы петербургское метро откроет три дополнительных вестибюля

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Также изменится режим работы центральных станций метро из-за проведения акции «Бессмертный полк».

В День Победы петербургский метрополитен откроет три дополнительных вестибюля.

Метро будет пускать пассажиров в те вестибюли, которые обычно закрыты по выходным и праздникам. Это станции «Достоевская», «Технологический институт – 1» и «Площадь Александра Невского – 2». В метрополитене объяснили эти меры необходимостью обеспечить массовую перевозку пассажиров.

Эти вестибюли откроют в 7 часов утра, а закроют в 20 часов вечера.

Кроме того, 9 мая изменится режим работы центральных станций метро из-за проведения акции «Бессмертный полк». Только на выход будут работать «Адмиралтейская» с 08:30 до 11:30 и с 15:30 до полуночи, обе станции «Площадь Александра Невского» с 14:00 до 15:25, второй вестибюль станции «Площадь Восстания» (выход на Московский вокзал) с 14:30 до 15:30, а также станция «Горьковская» с 21:25 до 22:00.

Как ранее «сообщал «Санкт-Петербург.ру», правительство города просит петербуржцев отказаться от поездок на личном транспорте и на ближайшие дни пересесть на общественный транспорт. Наибольшее число ограничений движения наземного транспорта будет 5, 8 и 9 мая. Также ограничения будут введены на Крестовском острове 7 мая в связи с проведением тестового матча на стадионе.

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Репетиции парада Победы ограничат движение в Петербурге

Сложности возникнут у всех автомобилистов, которые захотят заехать на Крестовский остров, уточняют представители Смольного. Также в этот день будет вестись эвакуация автомобилей.

Ранее репетицию парада Победы перенесли на вечернее время, чтобы освободить город от пробок. 

В этом году в военном параде в Петербурге примут участие свыше 4000 военнослужащих, более 100 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов ЗВО.

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