Петербургских водителей просят временно пересесть на общественный транспорт

Правительство города просит петербуржцев отказаться от поездок на личном транспорте и на ближайшие дни пересесть на общественный, передает «Петербургский дневник».

"Пятницы характеризуются повышенной загруженностью. 5 мая ситуация будет не просто хуже, а намного хуже. Ситуация будет критической, особенно в центральной части города. Пути объезда предлагать нецелесообразно, так как они будут забиты личным транспортом", - сообщил начальник отдела градостроительного планирования и транспортного моделирования СПб ГБУ "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга" Андрей Майоров.

Наибольшее число ограничений будет 5, 8 и 9 мая. Также ограничения будут введены на Крестовском острове 7 мая в связи с проведением тестового матча на стадионе.

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Репетиции парада Победы ограничат движение в Петербурге

Сложности возникнут у всех автомобилистов, которые захотят заехать на Крестовский остров, уточняют представители Смольного. Также в этот день будет вестись эвакуация автомобилей.

Ранее репетицию парада Победы перенесли на вечернее время, чтобы освободить город от пробок.

В этом году в военном параде в Петербурге примут участие свыше 4000 военнослужащих, более 100 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов ЗВО.