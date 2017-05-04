В России может появиться аналог американской грин-карты

Минкомсвязь предлагает с 2019 года ввести в России аналог грин-карты, сообщают "Известия" со ссылкой на проект программы «Цифровая экономика», подготовленный ведомством.

Карта российского соотечественника даст высококвалифицированным иностранцам российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда в Россию и работы на территории страны, считают авторы инициативы.

Предполагается, что работающих на территории России владельцев карты будут оценивать работодатели. Кроме того, будет разработан комплекс мер по поддержке пребывания в России специалистов, которые получили высокие оценки.

Документ направлен на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития.

Ранее автор закона о грин-карте депутат Владимир Сысоев отмечал, что страна заинтересована в близких ей по культуре людях, которые приезжали бы сюда и оставались здесь жить. По его словам, инициатива "направлена на "на важнейшую задачу" — увеличение населения".

Грин-карта - это удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином страны, но постоянно проживающего на ее территории. Она предоставляет ее владельцу право трудоустройства.