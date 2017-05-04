ЖКС Петроградского района выплатила 100 тыс. рублей за порчу доходного дома Савина

ЖКС №2 Петроградского района Петербурга выплатила штраф в 100 тыс. рублей за порчу объекта культурного наследия, рсположенного на Большой Пушкарской улице, сообщают в управлении федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Ранее комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) выявил, что дом находится в неудовлетворительном состоянии. На фасаде дома шелушится краска, есть нарушения во внешнем виде балконов. Комитет обращался с иском в суд, который встал на сторону истца. В результате ЖКС обязали выплатить штраф.

Получить деньги от ЖКС удалось лишь с помощью судебных приставов - срок его выплаты жилищники просрочили.

Доходный дом был построен в 1908 – 1909 годах архитектором Сергеем Гингером. Он находится на пересечении Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. Дом выполнен в стиле «модерн» с барочными чертами. С 1909-го по 1913 год в доме жил знаменитый русский гигиенист и общественный деятель Дмитрий Никольский.

В 2001 году дом включен КГИОПом в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.