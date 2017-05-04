«Коммерсант»: Четверть российских летчиков могут быть уволены

Около четверти пилотов в России могут лишиться работы, сообщает в четверг, 4 мая, «Коммерсант».

Издание ссылается на текст петиции, которую работники авиации направили в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Пилоты и другие сотрудники отрасли сообщили, что летные свидетельства сотен их коллег были признаны недействительными Росавиацией.

Пилоты отмечают, что ведомство аннулировало свидетельства «зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы». По их данным, что в ближайшие дни может быть аннулирована тысяча документов.

Авторы петиции считают, что это может коснуться бывших военных, а также частных пилотов, которые переквалифицировались в коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ).

В Росавиации журналистам сообщили, что суды, которые уже аннулировали свидетельства пилотов, подтвердили правомерность и законность действий ведомства. По версии специалиста, в данных документах были подделаны медицинские справки и сфальсифицирована информация о налете. То, что в отрасли действительно существуют недобросовестные негосударственные учреждения, подтвердили и сами пилоты. Но с тем, что из-за этого удостоверения будут отнимать у всех, они не согласны.

В России можно выучиться на пилота по начальной программе среднего или высшего образования по федеральному стандарту или пойти на дополнительную профессиональную переподготовку с техническим средним или высшим образованием.

Государственные высшие учебные заведения находятся Петербурге и Ульяновске, где учатся пять лет. В училищах предстоит обучаться два года и 10 месяцев. АУЦ готовят частных пилотов, но могут «переквалифицировать» учащихся с одного типа самолета на другой. ​