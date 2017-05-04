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Три четверти россиян гордятся своей страной

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© Фото: Коммерсантъ

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Это показали данные опроса "Левада-Центра".

Большинство россиян гордятся нынешней Россией, сообщили в "Левада-Центре".

Гордость за то, что они являются гражданами России, ощущают три четверти (75%) участников опроса. Противоположные чувства, по данным социологов, испытывают 25% респондентов.

Согласно данным апрельского опроса, 40% россиян считают предметом гордости природные богатства страны, 37% видят главное достоинство в армии, еще 29% любят свою культуру.  Впрочем, как отмечают социологи, процент тех, кто гордится родиной, снизился примерно на 5% за последние два года, а число недовольных выросло с 18% до 25. 

Наименее популярными поводами для гордости за страну стали система здравоохранения (2%), система российского образования (5%) и экономические успехи (3%).

Опрос был проведен с 21 по 24 апреля, всего были опрошены 1,6 тысячи человек. Исследование проводилось в форме интервью.

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