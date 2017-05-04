В Петербурге 4 мая будет без осадков

В Северной столице в четверг, 4 мая, будет переменная облачность и без осадков, сообщается в ежедневном прогнозе погоды от ГУ МЧС по Петербургу.

Ожидается северо-западный, северный ветер. Его порывы днем будут достигать 8 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от 8 до 10 градусов выше нуля.

Атмосферное давление днем будет меняться мало.

Как стало известно ранее, в Петербурге 9 мая будет февральская погода со снегом, сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

По его словам, сейчас в Северной столице начались самые теплые дни первой половины месяца. После 5 мая придет циклон с Баренцева моря, он принесет северный ветер и мокрый снег.