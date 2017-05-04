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Вопрос о судьбе Исаакиевского собора рассмотрит суд

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© Фото: palmernw.ru

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Оппозиционные депутаты Заксобрания Петербурга обжаловали в суде бездействие городского парламента в отношении возможного референдума.

Депутаты от фракций «Партия Роста», «Яблоко» и «Справедливая Россия» обратились с жалобой в суд на действия своих коллег, которые два заседания подряд отказываются рассматривать вопрос возможного проведения референдума о статусе Исаакиевского собора.

В их иске указано, что решения парламентских структур "не могут подменять собой решений Заксобрания". По мнению истцов, не рассмотрев вопрос о референдуме на пленарном заседании в двадцатидневный срок, как этого требует закон, парламент допустил "незаконное бездействие", сообщает «Коммерсант».

При этом в руководстве Заксобрания утверждают, что истекший двадцатидневный срок, который отводится депутатам на решение вопроса, дается на правовую экспертизу, а рассмотреть вопрос на заседании можно и позже. 

Накануне, 3 мая, ЗакС повторно отказался рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию. На прошлом заседании депутатов тема референдума также  не попала в повестку из-за того, что вопросы, которые предлагается задать горожанам на референдуме, комитет по законодательству ЗакСа счел недостаточно точными. За рассмотрение документа проголосовали всего 11 депутатов из 50 - он не включен в повестку дня сегодняшнего заседания. 

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. После этого у парламента было 20 дней на его рассмотрение — об этом в конце марта сообщил глава «Единой России» в Петербурге Вячеслав Макаров.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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