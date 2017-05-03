В Петербурге автобусы будут дублировать линии метро пять ночей подряд

В дни празднования годовщины Великой Победы автобусы будет работать пять ночей подряд.

В ночь на 6, 7, 8, 9 мая автобусы будут следовать по маршрутам № № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метрополитена.

С учетом круглосуточной работы метро в ночь на 10 мая для доставки пассажиров к станциям будут также задействованы автобусные маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.

Оплатить проезд в автобусах можно и разовым билетом, и электронными проездными. Интервал движения с 0:00 до 6.00 составит 30 минут.

Ночные автобусы ходят до 15 ноября два раза в неделю - в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздники.