Питомцы Фонда друзей балтийской нерпы ждут помощи

Центру изучения и сохранения морских млекопитающих необходимы дополнительные средства на содержание и реабилитацию четырех пациентов, сообщили в Водоканале.

На выхаживание каждого тюлененка, попавшего в Центр, необходимо около 50 тыс. рублей, так как в зависимости от самочувствия животное может находиться под присмотром зоологов от полутора до трех месяцев. Деньги необходимы на покупку рыбы, витаминов, лекарств и средств дезинфекции.

«Сейчас к возвращению в родной водоем почти готов только один наш пациент - серый тюлень Валдай. Два других малыша попали на реабилитацию в состоянии истощения и на данный момент еще не набрали оптимальную для выпуска массу. Тюленята будут находиться в Центре еще около месяца, а имеющихся в Фонде средств не хватит на содержание животных на протяжении этого срока», - рассказывает Елена Андриевская, научный сотрудник и сооснователь Фонда.

Фонд друзей балтийской нерпы обращается к петербуржцам, а также к городским организациям с просьбой оказать посильную помощь делу спасения маленьких обитателей Балтики и Ладоги. На собранные деньги для постояльцев Центра в Репино, где базируются зоологи Фонда, будут приобретены рыба, витаминные комплексы, медикаменты и дезинфицирующие средства.

Деятельность по спасению ластоногих ведется в Петербурге с 2007 года. Общее число реабилитированных зоологами животных приближается к сотне, а за время существования Центра на территории петербургского Водоканала было спасено 66 тюленят и нерпят.