В Сирии погиб 24-летний российский контрактник‍

В Сирии погиб российский военный Богдан Деревицкий, сообщили в администрации города Братска, откуда солдат был родом.

При каких именно обстоятельствах он погиб, не указано, известно лишь, что Деревицкий работал в Сирии по контракту. Молодому человеку было 24 года.



Фото: ok.ru

Деервицкого похоронили в среду, 3 мая, на городском кладбище, на церемонии прощания присутствовали мэр Братска Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин.

Накануне, 2 мая, стало известно, что в Сирии погиб российский военный советник. В результате обстрела подполковник Алексей Бучельников получил смертельное ранение. Он представлен к государственной награде посмертно. Россия проводит спецоперацию в Сирии с сентября 2015 года. Минобороны официально признало гибель 32 российских военных за время кампании.