Над Петербургом летали боевые самолеты (ФОТО)

В небе Петербурга в среду вечером, 3 мая, летали боевые самолеты: крылатые машины готовились к параду Победы, который состоится 9 мая на Дворцовой площади.

На появление в небе военных самолетов и вертолетов обратили внимание подписчики группы «ДТП и ЧП Петербурга» «ВКонтакте».

Фото: vk.com/spb_today

Ранее в Западном военного округе (ЗВО) уточняли, что тренировочный пролет экипажей оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации над городом не займет более 10 минут.

В этом году экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО впервые примут участие в параде – в небе над Дворцовой площадью можно будет увидеть больше 40 единиц техники, включая вертолеты, истребители и транспортные самолеты.

Ранее репетицию парада Победы перенесли на вечернее время, чтобы освободить город от пробок.