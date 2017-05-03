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Картина дня: суд над Навальным и новый вице-губернатор Петербурга

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© Фото: ideyaidengi.ru

Темы дня

Как оппозиционер Навальный отреагировал на решение суда, кто стал новым вице-губернатором Северной столицы и кого петербургские парламентарии хотят приравнять к ветеранам ВОВ.

Главной темой дня, по версии "Монитора", стало известие о том, что суд оставил в действии приговор Алексею Навальному по делу "Кироволеса", что мешает ему участвовать в выборах президента. Первыми из петербургских СМИ об этом написали "Закс.ру"  (12:25), "Телеграф" (12:30) и "Фонтанка" (12:35).

Сегодня, 3 мая, Кировским областным судом приговор признан законным. "Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений", - заявил судья. 

Несмотря на это, сам Навальный считает, что Конституция РФ оставляет ему возможность баллотироваться на пост президента.

Позже оппозиционер заявил, что обжалует повторный приговор. "После изучения постановления областного суда мы составим и направим жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)", - сказал его адвокат Вадим Кобзев.

Он также отметил, что жалоба в ЕСПЧ является приоритетной. "Прежде всего, подадим в Европейский суд, а в Верховный не требуется", - пояснил защитник.

Второй по популярности темой дня стало утверждение Константина Серова на посту вице-губернатора. За назначение проголосовали 32 парламентария городского Заксобрания, против - 13, четверо воздержались. Кандидатуру Серова вынес на рассмотрение ЗакСа губернатор Георгий Полтавченко.

Серов будет контролировать взаимодействие с федеральными органами государственной власти и государственной политики, а также связью с общественными и молодежными организациями.

Константин Серов был депутатом пяти созывов парламента Петербурга, а в мае 2013 года был назначен главой администрации Невского района. До Серова за молодежную политику Северной столицы отвечал вице-губернатор Александр Говорунов.

Третьей темой дня стало решение петербургского Заксобрания приравнять узников концлагерей к ветеранам войны. Согласно документу, к ветеранам войны хотят приравнять бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

В случае принятия поправок эти категории граждан смогут претендовать на дополнительную пенсию и другие льготы. 

Самыми оперативными петербургскими СМИ 3 мая стали "Фонтанка", "Телеграф" и АБН.

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