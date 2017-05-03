В пяти районах Петербурга 5 мая ограничат движение транспорта

В пятницу, 5 мая, в Петербурге ограничат движение транспорта для шествий, посвященных празднованию Дня Победы

Ограничения коснутся пяти районов города: Адмиралтейского, Невского, Петроградского и Фрунзенского, а также Колпинского, сообщают в Смольном.



В Адмиралтейском районе движение ограничат с 13:00 до 14:00 Движение будут закрывать по мере продвижения колонны. Под ограничение подпадут участок Садовой улицы от дома 52 до Вознесенского проспекта, Вознесенский проспект от Садовой улицы до Измайловского проспекта, Измайловский проспект от Вознесенского проспекта до 1-й Красноармейской улицы. Будет также перекрыта крайняя правая полоса проезжей части Измайловского проспекта от 1-й Красноармейской улицы до четной стороны набережной Обводного канала.



В Невском районе с 12:30 до 14:00 ограничат движение по четной стороне проспекта Пятилеток от улицы Ворошилова до улицы Джона Рида. С 14:00 до 15:00 мск — по четной стороне проспекта Пятилеток от Клочкова переулка до улицы Коллонтай, по нечетной стороне проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Подвойского, а также по улице Подвойского от проспекта Большевиков до дома 38.



Во Фрунзенском районе движение транспорта закроют с 11:00 до 12:40 по Пражской улице от улицы Белы Куна до проспекта Славы, по улицы Турку от улицы Бухарестской до Софийской улицы. С 12:20 на 20 минут ограничат движение на пересечении проспекта Славы и Пражской улицы.



В Петроградском районе движение ограничат с 14:00 до 17:00 На час, с 14:00 до 15:00, закроют движение по Большой Монетной улице от дома 17 до Каменноостровского проспекта, затем на час ограничат движение по Каменноостровскому проспекту от Большой Монетной улицы до Кронверкского проспекта, а также с 16:00 до 17:00 по Кронверкскому проспекту от Каменноостровского проспекта до Сытнинской площади.



В поселке Металлострой движение убдет ограничено с 10:50 до 12:10 5 мая на участке Полевой улицы от Петрозаводского шоссе до дома 22 и на участке улицы Богайчука от Полевой улицы до дома 2. Кроме того, в поселке Металлострой движение транспортных средств будет прекращено 9 мая с 10:40 до 12:15 мск.

Как стало известно ранее, в День Победы изменятся маршруты троллейбусов Петербурга.

С 12 часов до 12:30 закрывается троллейбусное движение по улицам Маршала Новикова, Уточкина и проспектам Испытателей и Королева.

Так, троллейбус №25 проследует от конечной станции "Станция метро "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, улице Генерала Хрулева. Обратный маршрут будет пролегать по улице Генерала Хрулева, Серебристому бульвару, Богатырскому проспекту.

Троллейбус №50 начнет движение от остановки "Улица Шаврова" по Комендантскому проспекту, Гаккелевской улице, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции "Тихорецкий проспект".

Измененные маршруты троллейбусов можно увидеть здесь. В подробной карте также представлены изменения в маршрутах трамваев.