  • 3 Май 2017
USD 04.05.2017 57.0927 +0.1409
USD ММВБ 23:16 57.37600  
EUR 04.05.2017 62.3224 +0.1709
EUR ММВБ 23:16 62.4940  
Нефть($) 03.05.2017 50.73 0.33
Нефть(p) 03.05.2017 2896.31 +25.94

В пяти районах Петербурга 5 мая ограничат движение транспорта

Автор:


© Фото: kolpinonews.ru

Темы дня

Ограничения коснутся Адмиралтейского, Невского, Петроградского и Фрунзенского, а также Колпинского района.

В пятницу, 5 мая, в Петербурге ограничат движение транспорта для шествий, посвященных празднованию Дня Победы

Ограничения коснутся пяти районов города: Адмиралтейского, Невского, Петроградского и Фрунзенского, а также Колпинского, сообщают в Смольном.

В Адмиралтейском районе движение ограничат с 13:00 до 14:00  Движение будут закрывать по мере продвижения колонны. Под ограничение подпадут участок Садовой улицы от дома 52 до Вознесенского проспекта, Вознесенский проспект от Садовой улицы до Измайловского проспекта, Измайловский проспект от Вознесенского проспекта до 1-й Красноармейской улицы. Будет также перекрыта крайняя правая полоса проезжей части Измайловского проспекта от 1-й Красноармейской улицы до четной стороны набережной Обводного канала.

В Невском районе с 12:30 до 14:00 ограничат движение по четной стороне проспекта Пятилеток от улицы Ворошилова до улицы Джона Рида. С 14:00 до 15:00 мск — по четной стороне проспекта Пятилеток от Клочкова переулка до улицы Коллонтай, по нечетной стороне проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Подвойского, а также по улице Подвойского от проспекта Большевиков до дома 38.

Во Фрунзенском районе движение транспорта закроют с 11:00 до 12:40 по Пражской улице от улицы Белы Куна до проспекта Славы, по улицы Турку от улицы Бухарестской до Софийской улицы. С 12:20 на 20 минут ограничат движение на пересечении проспекта Славы и Пражской улицы.

В Петроградском районе движение ограничат с 14:00 до 17:00  На час, с 14:00 до 15:00, закроют движение по Большой Монетной улице от дома 17 до Каменноостровского проспекта, затем на час ограничат движение по Каменноостровскому проспекту от Большой Монетной улицы до Кронверкского проспекта, а также с 16:00 до 17:00 по Кронверкскому проспекту от Каменноостровского проспекта до Сытнинской площади.

В поселке Металлострой  движение убдет ограничено с 10:50 до 12:10 5 мая на участке Полевой улицы от Петрозаводского шоссе до дома 22 и на участке улицы Богайчука от Полевой улицы до дома 2. Кроме того, в поселке Металлострой движение транспортных средств будет прекращено 9 мая с 10:40 до 12:15 мск.

Как стало известно ранее, в День Победы изменятся маршруты троллейбусов Петербурга.

С 12 часов до 12:30 закрывается троллейбусное движение по улицам Маршала Новикова, Уточкина и проспектам Испытателей и Королева.

Так, троллейбус №25 проследует от конечной станции "Станция метро "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, улице Генерала Хрулева. Обратный маршрут будет пролегать  по улице Генерала Хрулева, Серебристому бульвару, Богатырскому проспекту.

Троллейбус №50 начнет движение от  остановки "Улица Шаврова" по Комендантскому проспекту, Гаккелевской улице, Богатырскому проспекту, Коломяжскому проспекту, далее по действующей трассе до конечной станции "Тихорецкий проспект".

Измененные маршруты троллейбусов можно увидеть здесь. В подробной карте также представлены изменения в маршрутах трамваев.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг
    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?
    24.04.17
    Сервисный центр по ремонту Samsung Galaxy

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm