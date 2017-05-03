Вестибюль станции «Достоевская» открыт

Вестибюль станции метро «Достоевская» открыт на вход и выход, сообщают в петербургской подземке.

Прежде выйти из метро можно было через «Владимирскую».

Как сообщали в справочной метрополитена, доступ был закрыт по техническим причинам. При этом поезда метро останавливались на «Достоевской», а переход на «красную» также работал.