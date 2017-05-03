Станция метро «Достоевская» закрыта на вход и выход

Вестибюль станции метро «Достоевская» закрыт на вход и выход.

Выйти из метро можно через «Владимирскую».

Как сообщили в справочной метрополитена, доступ закрыт по техническим причинам. При этом поезда метро останавливаются на «Достоевской», а переход на «красную» также работает.