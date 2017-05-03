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Отопление в Петербурге отключат после 15 мая

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© Фото: Newsler.ru

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Это будут делать поэтапно.

Отопительный сезон в Петербурге продлится до 15 мая, сообщил вице-губернатор Игорь Албин  в среду, 3 мая.

"Мы северный регион. Принято решение, что 9 мая пройдем в штатном режиме, в условиях отопительного сезона",- заявил Албин.

Он поручил ответственным службам подготовить проект приказа о периодическом протапливании с 15 мая. Точной даты отключения в Смольном пока не называют.

Отопительный сезон начался в Петербурге 5 октября 2016 года, периодическое протапливание началось с 20 сентября прошлого года.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», 9 мяа в Севернйо столице будет февральская погода со снегом. После 5 мая придет циклон с Баренцева моря и принесет северный ветер.

При этом наиболее низкая температура ожидается 6, 7 и 8 мая. В ночные часы прогнозируются заморозки до минус двух градусов, днем воздух будет прогреваться максимум до шести-семи градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, вся первая декада мая будет холодной. В середине месяца в Петербург придет антициклон, начнутся теплые и сухие дни.

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