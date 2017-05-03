Последние работы на "Зенит-арене" завершат 2 июня

Работы на новом футбольном стадионе "Зенит-арена" должны завершиться 2 июня, заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в среду, 3 мая.

"Дедлайн у нас это 10 июня, мы должны полностью передать стадион АНО "Арена-2018". Для внутреннего пользования у нас другая дата, 2 июня должны быть завершены все работы, включая адаптацию и сооружение временных конструкций",- приводит его слова «Интерфакс».

Албин добавил, что 31 марта в Ростехнадзор было направлено уведомление о завершении второго этапа работ для получения заключения о соответствии. Параллельно, по словам вице-губернатора, идет передача инженерных систем ФК "Зенит".

Первый матч на "Зенит-арене" состоялся 22 апреля, вторая игра запланирована на 7 мая.

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Стадион на Крестовском острове строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального «известным в России треплом» и призвал взять в руки лопату.