В Петербурге ветераны ВОВ 8 и 9 мая смогут ездить в автобусах бесплатно

В дни празднования 72-й годовщины Победы, 8 и 9 мая, ветераны войны независимо от гражданства и места жительства смогут бесплатно ездить в автобусах городских и пригородных маршрутов «Пассажиравтотранса».

Такое право предоставляется инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были созданы фашистами в годы войны.

Для бесплатного проезда достаточно предъявить соответствующее удостоверение.

Ранее стало известно, что с 1 по 10 мая ветераны ВОВ смогут ездить на поездах бесплатно. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ, и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».

В этом году состоится празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.