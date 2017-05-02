Стоимость проезда ЗСД на развязке с Богатырским проспектом резко увеличится

В Петербурге на пункте оплаты Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Богатырском проспекте изменяется тариф для легковых автомобилей, водители которых не пользуются транспондером.

В «Магистрале Северной столицы» уточняют, что стоимость проезда увеличится в два раза - до 100 рублей. При оплате транспондером его стоимость не изменится.

В компании утонили, что быстрые транспондерные полосы пропускают до восьми раз больше транспорта в единицу времени по сравнению с полосами, где принимается и наличная оплата.

Как стало известно ранее, из-за подорожания тарифов в феврале от ЗСД отказались 23 тысячи водителей. В итоге после сокращения на 10% трафик ЗСД составил около 207 тыс. автомобилей.

В 2016 году для пользователей транспондеров была запущена система Flow+, которая позволяет оплачивать поездку не по зонам, а от точки въезда на ЗСД до точки выезда.

«Магистраль Северной столицы» отвечала за строительство и запуск ЗСД. Компания будет эксплуатировать трассу и собирать плату за проезд как минимум до 2042 года.