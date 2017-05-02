В Петербурге официально открылся сезон летней навигации

В Пассажирском порту на Васильевском острове во вторник, 2 мая, состоялась торжественная церемония открытия летней навигации, сообщают в Смольном.

В церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко. «Год от года в наш город заходит все больше пассажирских лайнеров. В этом году планируется принять 542 тысячи туристов, которые прибудут к нам морским путем», - заявил градоначальник, отметив, что всего в 2016 году северную столицу посетило около 7 миллионов человек, что на 12% больше, чем в 2015 году.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Сегодня, 2 мая, в порт зашло первое в этом сезоне круизное судно - Viking Sky. На его борту - 930 туристов, среди которых - трехмиллионный пассажир с начала работы порта в 2008 году.

Всего в предстоящую навигацию суда зайдут в порт почти 250 раз.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

В этом году в петербургский Пассажирский порт впервые зайдет MSC Fantasia, 23 июня в город прибудет новейший лайнер Mein Schiff 6, только 2 месяца назад спущенный на воду. Планируется, что 17 октября сезон закроет круизный лайнер AIDAvita компании Carnival Corporation.