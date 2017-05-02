На Невском ограничат движение на трех перекрестках

С 5 мая на Невском проспекте частично будет приостановлено движение из-за ремонта асфальта, сообщает ГАТИ.

Движение на пересечении с Думской и Садовой улицами, а также Литейным проспектом будет ограничено до 8 мая. Это коснется участка не более 300 квадратных метров – не длиннее одной полосы.

ГАТИ просит водителей отнестись к проводимым работам с пониманием.

Ремонт асфальта на Невском проспекте проводит ЗАО «ВАД».