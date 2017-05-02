Подозреваемый по делу о педофилии в петербургском детдоме обжаловал свой арест

Петербуржец Кирилл Покалюк, который проходит по делу о педофилии в детском доме в Кировском районе, обжаловал свой арест.

Куратор социальной гостиницы для детей-сирот "Мечта" не признает свою вину и считает, что заключение под стражу - слишком суровая мера, сообщает «Комсомольская правда – Петербург».

Он подал апелляционную жалобу в Кировский районный суд, где ее зарегистрировали. В Петербургский городской суд материалы пока не направлялись.

Фото: spb.kp.ru

В Петербурге после масштабных обысков по делу о сексуальном насилии над детьми задержаны пять подозреваемых. Среди них, кроме Покалюка, 70-летний Станислав Виноградов, который был директором 565-й коррекционной школы с 1998 года, во время предполагаемых эпизодов, был награжден знаком «За гуманизацию школы Петербурга».

Также были задержаны 46-летний Михаил Елин, который ранее занимал должность замдиректора детского дома на Ивана Черных по учебно-воспитательной работе, и бывшие воспитанники 10-го детского дома Павел Приказчиков и Андрей Соловьев.

По версии следствия, группа злоумышленников систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех детей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова настояла на комплексной проверке всех детских домов Северной столицы. Детский омбудсмен уже направила обращение прокурору города с просьбой о проведении соответствующих проверок.