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В Петербург прилетели лебеди

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© Фото: tarispb.ru

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Птицы почувствовали наступление тепла.

С наступлением тепла в Петербург прилетели лебеди. Стая птиц была замечена у центрального участка ЗСД, сообщает Life.

Обычно лебеди первыми из птиц возвращаются в Северную столицу после зимовки. Чаще всего их можно заметить в городе, когда водоемы освобождаются ото льда.

Сегодня, 2 мая, в Петербурге ожидается до +12 градусов и без осадков.

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