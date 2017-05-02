С наступлением тепла в Петербург прилетели лебеди. Стая птиц была замечена у центрального участка ЗСД, сообщает Life.

Обычно лебеди первыми из птиц возвращаются в Северную столицу после зимовки. Чаще всего их можно заметить в городе, когда водоемы освобождаются ото льда.

Сегодня, 2 мая, в Петербурге ожидается до +12 градусов и без осадков.