В Петербурге 2 мая потеплеет до +12 градусов

В Северной столице во вторник, 2 мая, будет ясно и без дождей. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

Ветер будет северо-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +12 гарусов

«Атмосферное давление будет меняться мало», - также сообщается в прогнозе МЧС.

На данный момент в Петербурге +7 градусов, ясно.