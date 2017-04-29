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Полиция в Петербурге взяла участников акции "Надоел" в кольцо

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© Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

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Перед началом несогласованной акции правоохранители предупредили организаторов о возможных задержаниях.

В Петербурге в субботу, 29 апреля сотрудники полиции взяли участников несогласованной акции "Надоел" в кольцо. Об этом с места события сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

Перед началом несогласованной акции правоохранители предупредили организаторов о возможных задержаниях. Тем не менее, около 14 часов люди выдвинулись от станции метро "Горьковская" к зданию полпредства президента в СЗФО. После этого протестующих взяли в кольцо и задержали. Также задержали и доставили в автозак журналиста "Санкт-Петербург.ру".

Напомним, акции «Надоел» проходят по всей России. Во многих городах участники протеста подписывают письма к президенту РФ Владимиру Путину с требованием того, чтобы он не участвовал в выборах.

За несколько часов до начала акции в Москве у администрации президента, куда участники протеста должны были принести свои письма к Путину, выстроились сотрудники правоохранительных органов

Фото: polinanem / twitter.com
 

«На Дальнем Востоке акция уже прошла, там приемную внеурочно закрыли», - сообщает «Открытая Россия».

В Екатеринбурге, где акция была согласованной, участники протеста сообщали  о том, что полиция не пропускает к месту митинга часть плакатов.

В городе Кемерово участники протеста сообщали о том, что полиция задержала  вместе с отцом восьмилетнего ребенка.

Организатором акции выступает движение «Открытая Россия». Несколькими днями ранее, 26 апреля, Генпрокуратура признала нежелательной на территории России зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а также остальные сетевые движения и институт.

Деятельность этих организаций, по мнению ведомства, «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации». Ходорковский на своей странице в Twitter заявил, что гордится «попаданием в санкционный лист».

При этом официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной уточнил, что  это не отразится на работе общественно-сетевого движения «Открытая Россия» в России. Решения приняты сразу после того, как Ходорковский перестал быть председателем «Открытой России», об этом было объявлено 15 апреля.

Позже министерство юстиции внесло зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» Михаила Ходорковского в список иностранных агентов

Накануне, 28 апреля, в Петербурге на Невском проспекте задержали активистов "Открытой России" за то, что они распространяли агитацию.

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