Соцсеть «ВКонтакте» обновила музыкальный сервис и ввела платную подписку

Социальная сеть «ВКонтакте» впервые за десять лет обновила раздел «Аудиозаписи» сразу на всех платформах. Полностью изменился дизайн, появилась возможность создавать собственные плейлисты и делиться ими с друзьям, заявила пресс-служба соцсети.

В пятницу, 28 апреля, у некоторых пользователей изменился раздел «Аудиозаписи». Помимо нового дизайна, в сервисе появились три новых раздела: «Плейлисты», «Рекомендации» и «Обновления у друзей». Добавленные пользователем треки по-прежнему открываются в первой вкладке.

В плеере на верхней панели появилась вкладка «Текущий плейлист». Этот раздел позволяет создать временный плейлист, не меняя уже добавленные аудиозаписи.

В скором времени в сервисе появится реклама и пропадет функция сохранения аудиозаписей в кэш. Отключить рекламу и прослушивать треки оффлайн теперь можно только с помощью платной подписки на приложение Boom для iOS или Android. Цена одного месяца такой подписки — 149 рублей.