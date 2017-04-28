Ученые: Ходьба положительно влияет на мозг человека

Исследователи университета Нью-Мексико Хайлендс установили, что ходьба положительно влияет на мозг человека.

Ученые выяснили, что во время ходьбы в организме человека создаются динамические волны, способствующие усилению кровотока. Этот эффект может оказывать положительное влияние на память и познавательные способности любителей ходьбы.

Исследователи наблюдали за 12 добровольцами, которые занимались ходьбой с постоянной скоростью. Команда ученых использовала ультразвук, чтобы выявить вариации кровотока, передает АБН.

Прежде динамический эффект ходьбы или езды на велосипеде на кровоток мозга не был исследован. Ранее предполагалось, что человеческий организм сохраняет кровоток стабильным и при отдыхе, и при активном перемещении.