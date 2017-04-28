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Картина дня: мосты, ремонт дорог и дочка футболиста

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© Фото: burunen.ru

Темы дня

В какие дни в Северной столице не будут разводить мосты, во сколько обойдется ремонт петербургских дорог и как назовут новорожденную дочь капитана «Зенита» Мигеля Данни.

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора стало известие о том, что в Петербурге отказались от разводки мостов в ночь на 2 и 10 мая. Первыми из петербургских СМИ об этом написали «Фонтанка» (10:10), «Санкт-Петербург.ру» (10:20) и «Водитель Петербурга» (10:30).

При этом сохранится ограничение движения транспорта по Тучкову мосту - до шести утра он будет полностью закрыт в связи с производством плановых работ по реконструкции.

В Северной столице 10 апреля официально стартовал сезон навигации. Актуальный график разводки мостов можно смотреть на официальном сайте СПб ГБУ «Мостотрест».

Вторая по популярности тема дня – Смольный подвел итоги конкурсов на ремонт дорог в Петербурге.

Объекты разделены на три лота - Северный, Юго-Восточный и Юго-Западный. Контракт на ремонт дорог на юго-западе получило ООО «Строительная компания «Орион плюс», которое снизило цену контракта с 1,031 млрд до 1,026 млрд рублей.

Конкурс на ремонт дорог в юго-восточной части города выиграло ЗАО «АБЗ-дорстрой», цена по этому лоту снижена с 1,029 млрд до 1,024 млрд рублей. Дороги в северных районах города будет ремонтировать АО «ВАД», которое снизило цену с 1,019 млрд до 1,014 млрд рублей.

Больше всего ремонтируемых участков в Петроградском (шесть), Петродворцовом (восемь) и Адмиралтейском (14) районах. В остальных – от одного до четырех объектов.

Третья по популярности тема дня – у капитана ФК «Зенит» Данни родилась дочь.

«Принцесса Эмили родилась. Слава Богу, все прошло хорошо. Ты красивая принцесса, так тебя люблю», – написал Данни в комментарии к фотографии из роддома, которую он опубликовал в своем instagram.

Эмили стала третьим ребенком в семье Данни после мальчиков-близнецов, Бернанду и Франсишку. Они родились 14 апреля 2004 года, сейчас обучаются в Академии ФК «Зенит» и в мае 2016 года получили российское гражданство.

Двумя неделями ранее футболист «Зенита» Александр Кержаков в третий раз стал отцом - у него родился сын. Жена футболиста Милана родила первенца, также у Кержакова есть еще двое детей - от первого брака 13-летняя дочка, а также четырехлетний сын от Екатерины Сафроновой.

Самыми оперативными 28 апреля стали «Санкт-Петербург.ру», «Фонтанка» и «Водитель Петербурга».

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