МЧС: Последние дни апреля в Петербурге будут дождливыми и ветреными

Ближайшие выходные, 29 и 30 апреля, будут дождливыми. Об этом говорится в прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

МЧС предупреждает петербуржцев и гостей города об усилении восточного и северо-восточного ветра днем в пятницу. Местами его порывы могут достигать 18 м/с

Температура воздуха в субботу, 29 апреля, составит +6…+8 градусов.

По данным синоптиков, небольшое потепление ожидается к понедельнику, 1 мая. Температура воздуха поднимется до +13, будет солнечно и без дождей.

Ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что нынешнее продолжительное похолодание, охватившее всю Европу, случай редкий. "По нашему региону можно сравнить только с 1966 годом, там было еще холоднее", - заявил синоптик.