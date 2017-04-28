ВИЧ-инфицированные россияне смогут усыновлять детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, сообщает "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказался документ.

По информации издания, правительство подготовило многоплановую стратегию борьбы с ВИЧ. Среди прочего - разрешить людям с ВИЧ, которые принимают антиретровирусную терапию, усыновлять детей.

"В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?" — рассказал источник "Коммерсанта".

Также планируется наказание за пропаганду "ВИЧ-диссидентства" - антинаучного течения, отрицающего существование этой инфекции. К третьему кварталу 2018 года может появиться федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в законодательство "в части установления запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение".

Соответствующий документ, включающий в себя эти и другие шаги по реализации гоcстратегии, по словам источника в правительстве, будет опубликован 2 мая.