Яхтенный мост откроют для футбольных болельщиков 7 мая

На футбольный матч «Зенит»-«Терек», который состоится на Крестовском острове 7 мая, болельщики впервые пройдут по мосту в створе Яхтенной улицы, сообщают в Смольном.

В комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) уточняют, что добраться до стадиона «Зенит-арена» можно будет несколькими путями:

– прибыв на станцию метро «Крестовский остров» и пройти пешком до стадиона через главную аллею (Батарейную дорогу) Приморского парка Победы:

– прибыв к стадиону по Яхтенному мосту, который в день матча откроется для пешеходного движения.

Также можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые будут ходить к стадиону от станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Площадь Восстания» и «Чкаловская». Автобусы проследуют без промежуточных остановок на автобусную станцию «Крестовский остров», далее нужно будет пройти пешком по Южной аллее, затем по Батарейной дороге.

В КРТИ не советуют пользоваться личным транспортом. для подъезда к стадиону не рекомендуется. «На улично-дорожной сети Крестовского острова будет ограничено движение и запрещена остановка. Транспортные средства, нарушившие данные правила, будут эвакуированы», - уточнили в комитете

Любителям футбола, которые решат воспользоваться личным транспортом, рекомендуем использовать парковки в районе парка 300-летия (Приморский район), далее двигаться по новому Яхтенному мосту.

По окончании матча зрители смогут воспользоваться теми же видами транспорта, за исключением автобуса до станции «Площадь Восстания» (шаттл S2), работающего только на прибытие.

Проезд на всех указанных автобусах будет бесплатным.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», официальное открытие Яхтенного моста состоится 26 мая. Оно будет приурочено ко Дню велосипедиста, который ежегодно отмечают в последние выходные мая. До этой даты мост испытают болельщики, которые посетят тестовые матчи на стадионе «Зенит-арена» 7 и 17 мая.

Стоимость моста составила 1,86 млрд рублей. Его возведение стало одним из требований FIFA.