«Бурановские бабушки» снялись в рекламе к фильму Mortal Kombat

В новом рекламном ролике к фильму Mortal Kombat, который вышел в прокат еще в 1995 году, снялись «Бурановские бабушки».Видео было опубликовано в четверг, 27 апреля.

Промо-ролик к показу фильма сняли на канале ТНТ 4. Исполнительницы предстали в образе Кано, Рейдена, Лю Кана, Джонни Кейджа, Соню, Скорпиона и Саб-Зиро. При этом певицы были в своих сценических нарядах.

«Знаю, игра такая в компьютере есть. Долго не понимала, что такое дети кричат: «Назад-назад-вперед-вперед-Икс», думала, рак так ходит, точнее, пятится. Оказалось, удар смертельный», - рассказала одна из участниц коллектива бабушка Анна после съемок.