Прожившие вместе 69 лет супруги из США скончались, держась за руки

В США 89-летняя Тереза и 91-летний Исаак Ваткин, прожившие в браке 69 лет, умерли с разницей в 40 минут.

Супруги Ваткин из пригорода Чикаго, прожившие вместе 69 лет, умерли в больнице, держась за руки. По словам родственников, Исаак в момент смерти жены держал ее за руку и перестал дышать, как только члены семьи разъединили их пальцы.

Супруги Ваткин. Фото: bbc.com

Сын Лео добавил, что отец "никогда ничего не хотел делать отдельно" от супруги.

​​Совместные похороны Терезы и Исаака Ваткин прошли в понедельник, 26 марта. Как сказала в ходе мемориальной службы их дочь, "их любовь была настолько сильной, что они просто не смогли жить друг без друга".