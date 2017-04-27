Картина дня: ночное метро, пробки и Исаакий

Самой популярной темой дня, по версии «Монитора» стало известие о том, что петербургское метро будет работать круглосуточно в ночь на 2 мая. Первыми об этом написали «Петербургский дневник» (10:25), «Информационный портал Петербурга» (11:05) и Piter TV (11:15).

Подземку решили не закрывать из-за проведения праздничных мероприятий. Для пассажиров на вход и выход будут открыты все вестибюли станций метро, кроме: вестибюля один станции «Проспект Ветеранов», вестибюля два станции «Ленинский проспект», вестибюля два станции «Площадь Ленина», вестибюля один станции «Московская», вестибюля два станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 02:00 до 04:30 проход на станции будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам. При этом в кассах можно будет купить только жетоны.

Второй темой дня стали пробки, которые начали образовываться в городе из-за репетиции парада Победы. С трех до восьми часов вечера машины не смогут проехать по Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проезду от Гороховой до Невского, по Дворцовой набережной от Дворцового до Троицкого моста, по Невскому проспекту от Судовой до Дворцового проезда, а также по самому Дворцовому проезду. При этом перекрыто движение по набережной Зимней канавки, Миллионной улице и Певческому проезду.

После 18 часов большая пробка образовалась на ЗСД. Ее протяженность составила пять километров.

Третьей по популярности темой дня стали новости о передаче Исаакиевского собора РПЦ. В СМИ появилась информация, что патриарх Кирилл согласовал лично с Путиным передачу собора. По данным РБК, Исаакиевский собор после передачи РПЦ получит статус патриаршего. Принимать все ключевые решения в храме будет патриарх, однако к управлению собором может подключиться и епархия.

Позже, как это часто и бывает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию об этом. По его словам, президент не мог бы согласовать этот вопрос, потому что он не входит в его прерогативу. Он отметил, что такие решения должны принимать только городские власти

Самыми оперативными 27 апреля стали «Петербургский дневник», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».