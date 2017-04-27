«Пионерскую» закрывали из-за бесхозного предмета

Станцию метро «Пионерскую» открыли на вход и выход после проверки специалистов ОМОН, котоыре исследовали бесхозный предмет.

Сейчас станция работают в полноценном режиме.

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Ранее ее закрывали из-за обнаруженного в зоне турникетов подозрительного предмета. При этом на выход она продолжала работать.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.