Патриарх Кирилл в конце апреля проведет в Петербурге литургию

В воскресенье, 30 апреля, в Петербург приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Петербургская митрополия.

Патриарх совершит божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Начало богослужения в 10:00.

В этот день, 30 апреля отмечается день памяти праведного Никодима - тайного ученика Христова. В честь этого святого был наречен при постриге в монашество духовный отец и наставник Патриарха Кирилла митрополит Никодим (Ротов).

По завершении богослужения в Троицком соборе Святейший Патриарх почтит память своего учителя на его могиле на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.

Кроме того, в третье воскресенье после Пасхи, которое в этом году выпало на 30 апреля, РПЦ отмечает день памяти святых Жен-мироносиц.