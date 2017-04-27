Ночные автобусы вновь появятся в Петербурге 30 апреля

С 30 апреля стартует сезон работы ночных автобусов, напоминает «Пассажиравтотранс.

В ночь с 30 апреля на 1 мая автобусы будут курсировать по маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые дублируют ветки метро.

Кроме того, в ночь с 1 на 02 мая будет организовано движение по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 для доставки пассажиров к станциям подземки.

Интервал движения ночных автобусов с 0:00 до 6:00 составит 30 минут. Оплатить проезд можно будет как покупкой разового билета, так и электронным проездным.

Ночные автобусы будут ходить до 15 ноября два раза в неделю - в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздники.