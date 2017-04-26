Украина и Мадагаскар обошли Россию в рейтинге свободы слова

В рейтинге свободы слова Россия заняла 148 позицию из 180, расположившись между Пакистаном и Мексикой. Образцовой страной признана Норвегия, согласно последнему «Индексу свободы прессы» организации «Репортеры без границ».

Россия набрала 49 баллов. Авторы доклада отмечают, что телеканалы России продолжают «заваливать зрителей пропагандой», медийный климат стал удушающим для тех, кто пытается поддерживать качественный уровень журналистики.

Значительно выше оказалась Украина – заняла 102 строчку. Кроме этой страны, Россию обошла половина бывших советских республик, включая Грузию (64), Армению (79) и Киргизию (92), а также страны Африки, включая Намибию (24), Мадагаскар (57), Уганду (112) и Зимбабве (128).

Из стран бывшего СССР отстали только Таджикистан (149), Узбекистан (169), Белоруссия (153), и Азербайджан (162).

Организация «Репортеры без границ» регулярно оценивает положение со свободой слова и свободой СМИ в 180 странах мира. Показатели рассчитываются на основе ряда параметров: разнообразия медиа, их независимости, условий работы журналистов и самоцензуры, правовой защиты и институциональной прозрачности.

В 2017 году в мире погибло восемь журналистов: трое в Мексике, двое в Ираке, а также в Сирии и в Афганистане. В России после нападения скончался редактор газеты «Новый Петербург» Николай Андрущенко.