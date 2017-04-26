Первый канал и НТВ выдали петербургского бизнесмена за американского журналиста

Сразу несколько человек узнали в «эксперте из США» Грэге Вайнере, которого приглашали для участия в передачи на российских центральных телеканалах, петербургского предпринимателя Георгия Винникова, сообщает The Insider.

«Эксперт» участвовал в передачах «Первая Студия» Первого канала о ситуации в КНДР, «Место встречи» на НТВ, а также в передаче «Открытая студия» на 5 канале.

Фото: "Первый канал"

После того как передачи вышли в эфир, русско-американский поэт и журналист Геннадий Кацов опознал в мужчине своего знакомого Григория Винникова. Кацов назвал его «бывшим владельцем нью-йоркского Бюро путешествий Eastern Tours и Агенства по продаже авиабилетов и выдаче виз». Журналист уточнил, что в 2012 году Винников сбежал из США из-за «финансового краха».

На сайте журнала «Чайка» в том же году была опубликована статья нью-йоркского журналиста Владимира Козловского об этом случае. Якобы Винников накопил в Нью-Йорке долги, улетел в Петербург с деньгами своих клиентов. Журналист заявил, что лишился 1000 долларов, которые отдал компании Винникова для оформления визы.

Винникова опознал также журналист Александр Грант.

Скриншоты с «Грэгом Вайнером» совпадают с фотографиями на странице человека под именем Георгий Винников на фэйсбуке. На странице указано, что он из Петербурга, живет в Нью-Йорке, в месте работы написано «не перечислить».

