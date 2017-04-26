Картина дня: нежелательная «Открытая Россия», низкий рейтинг Медведева и новая развязка у Пулково

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало известие о том, что Генпрокуратура признала движение «Открытая Россия» «нежелательной организацией». Первыми из петербургских СМИ об этом написали АБН (18:05), «Деловой Петербург» (18:20) и Закс.ру (18:25).

«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.

По мнению ведомства, эти две организации также «осуществляют специальные программы и проекты в целях дискредитации проходящих в России выборов» и «признания их итогов нелегитимными».

Позже в «Открытой России» заявили, что не будут считать себя «нежелательной организацией». Координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова заявила, что по российским законам движение не требует регистрации юридического лица, а значит, его нельзя признать «нежелательным» или закрыть. Она также заявила, что движение в настоящий момент не получает иностранного финансирования

Согласно закону, за сотрудничеством с «нежелательными организациями» может следовать уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Второй по популярности темой дня стало исследования рейтинга Медведева, которое показало, что почти половина россиян хочет его отставки. В ходе опроса «Левада-центра», проведенного 7-10 апреля, 18% респондентов заявили, что они «определенно за» отставку Медведева, а 27% - «скорее за».

В пресс-службе премьер-министра назвали опрос о его рейтинге политическим заказом. «Председатель правительства не придает особого значения данным социологических опросов, особенно проведенных "Левада-Центром" по вполне определенному политическому заказу», - сказала Наталья Тимакова.

«Такого рода исследования мы ведем постоянно и по отношению к Медведеву с начала его избирательной кампании», — рассказал директор центра Лев Гудков . По его словам, Тимаковой следует извиниться перед социологами.

Третьей по популярности темой дня стала новость о том, что в Петербурге открылась развязка Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Новая развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта выполнена в виде восьми пилонов с вантовой системой. Ее строительство обошлось почти в 12,3 млрд рублей. Около 50% финансирования обеспечивается за счет федерального бюджета. Строительство завершилось на месяц раньше запланированного срока.

Самыми оперативными из петербургских СМИ 26 апреля стали «Деловой Петербург», АБН и «Петербургский дневник».