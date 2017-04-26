«Открытая Россия» отказалась считать себя «нежелательной организацией»

Движение «Открытая Россия» объявило, что не считает себя «нежелательной организацией», как об этом ранее сообщила Генпрокуратура. В заявлении на сайте движения сказано, что организация «является чисто российской» и не может быть признана «нежелательной».

Координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова заявила, что по российским законам движение не требует регистрации юридического лица, а значит его нельзя признать «нежелательным» или закрыть. Она также заявила, что движение в настоящий момент не получает иностранного финансирования, сообщает «Медуза».

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательными организациями движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и Институт современной России, который возглавляет его сын Павел.

«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Согласно закону, за сотрудничеством с «нежелательными организациями» может следовать уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Прежде в перечне «нежелательных» было семь организаций. Среди них «Открытое общество» и фонд «Содействие» Джорджа Сороса.

«Открытая Россия» — российская общественная организация, учрежденная в 2001 году акционерами нефтяной компании ЮКОС и группой частных лиц для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. Является организатором предстоящих протестных акций, которые запланированы в разных городах России на 29 апреля.