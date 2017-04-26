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В историческом здании на 4-й Советской нелегально прорубили дверь

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© Фото: google.ru/maps

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Жители дома №32 говорят, что их разрешения на это никто не спрашивал.

Жильцы дома по адресу 4-я Советская, 32 жалуются на бизнесмена, который незаконно оборудовал вход в офис с улицы. Кроме того, он углубил подвал помещения и, якобы, провел нелегальную перепланировку на всей площади объекта.

По словам жильцов, результатом таких действий стали крупные трещины на фасаде здания, повышение слышимости и другие технологические проблемы.

Фото: Piter TV
 

"Игорь З. приватизировал нежилое помещение в 1998 году, чуть позже оборудовал несанкционированный вход с улицы. Провел несанкционированное углубление своего подвального помещения, так как высота потолков не позволяла вести коммерческую деятельность. При незаконных перепланировках он повредил несущие перекрытия и демонтировал засыпные межэтажные конструкции для того, чтобы увеличить высоту потолков своего помещения", - говорится в письме недовольного жильца дома №32, которое получил Piter TV.

По словам петербуржца, действия бизнесмена однажды привели к масштабному пожару: квартира над его помещением была сильно повреждена. Он также добавил, что владелец офиса игнорирует все предписания от различных ведомств.

"Санкт-Петербург.ру" направил запрос в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры с просьбой дать оценку таким действиям бизнесмена. В Смольном пообещали разобраться с ситуацией и ответить на вопросы портала.

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