В Петербурге открылась развязка Пулковского шоссе и Дунайского проспекта

В среду, 26 апреля, на юге Петербурга открылось движение по транспортной развязке на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, которые были построены к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор города Георгий Полтавченко, заместитель министра транспорта Николай Асаул и генеральный директор строительной компании "Пилон" Мевлуди Блиадзе.

Фото: kibitov / instagram

«Сегодня важное событие, которого давно ждали жители нашего города. Мы увидели, насколько эта замечательная развязка - мощное инженерное сооружение, которое улучшит транспортную доступность в городе», - приводит слова градоначальника «Петербургский дневник».

Красную ленту перерезали сотрудники "Пилона", после чего по трассе проехали ретро-автомобили и пассажирские автобусы.

Новая развязка на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта выполнена в виде восьми пилонов с вантовой системой. Ее строительство обошлось почти в 12,3 млрд рублей. Около 50% финансирования обеспечивается за счет федерального бюджета. Строительство завершилось на месяц раньше запланированного срока.