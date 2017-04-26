Студенты СПбИПТ начали забастовку против объединения со строительным колледжем

Около пятидесяти учащихся Издательско-Полиграфического техникума начали забастовку против объединения с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства. Как рассказала «Санкт-Петербург.ру» студентка 3-го курса Мария Воногова, администрация техникума пока игнорирует протест студентов.

Учащиеся планируют оставаться в здании техникума до тех пор, пока туда не приедет губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который 19 апреля постановление о слиянии техникума со строительным колледжем.

«По всей видимости, охранникам придется вызывать полицию – вряд ли они смогут выгнать нас всех, – рассказала студентка Воногова. – Конечно, слабо верится, что к нам действительно приедет Полтавченко, но мы будем стараться изо всех сил».

Она также добавила, что протестовать до последнего смогут далеко не все, так как среди них есть и несовершеннолетние, которые должны к вечеру вернуться омой.

В Смольном объясняют необходимость слияния двух учебных заведений «нерентабельностью ИПТ». Студенты же не исключают, что реальной причиной этого процесса может быть желание руководства КСИиГХ и комитета по науке и высшей школе освободить для своих нужд особняк Ф.Пеца. Сейчас там располагается СПб ИПТ

Студенты техникума также уверены, что слияние приведет к уничтожению уникальных технологий и специалистов учреждения с 86 летней историей. «Нет никакой гарантии, что обучение будет проводиться на бесплатной основе и по тем же специальностям, на которые учащиеся в свое время поступали», - заявляют протестующие.

Эта забастовка – не первая акция протеста студентов. Ранее,10 марта, они провели серию одиночных пикетов у стен здания комитета по науке и высшей школе (КНВШ) на канале Грибоедова