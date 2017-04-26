  • 26 Апрель 2017
USD 27.04.2017 56.3131 +0.4678
USD ММВБ 18:17 56.70100  
EUR 27.04.2017 61.5052 +0.7120
EUR ММВБ 18:17 61.7720  
Нефть($) 26.04.2017 52.18 +0.71
Нефть(p) 26.04.2017 2938.42 +64.06

Студенты СПбИПТ начали забастовку против объединения со строительным колледжем

Автор:


© Фото: студсоюз СПбИПТ

Темы дня

Учащиеся отказываются покидать здание техникума до тех пор, пока в туда не приедет губернатор Полтавченко.

Около пятидесяти учащихся Издательско-Полиграфического техникума начали забастовку против объединения с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства. Как рассказала «Санкт-Петербург.ру» студентка 3-го курса Мария Воногова, администрация техникума пока игнорирует протест студентов.

Учащиеся планируют оставаться в здании техникума до тех пор, пока туда не приедет губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который 19 апреля постановление о слиянии техникума со строительным колледжем.

«По всей видимости, охранникам придется вызывать полицию – вряд ли они смогут выгнать нас всех, – рассказала студентка Воногова. – Конечно, слабо верится, что к нам действительно приедет Полтавченко, но мы будем стараться изо всех сил».

Она также добавила, что протестовать до последнего смогут далеко не все, так как среди них есть и несовершеннолетние, которые должны к вечеру вернуться омой.

В Смольном объясняют необходимость слияния двух учебных заведений  «нерентабельностью ИПТ». Студенты же не исключают, что реальной причиной этого процесса может быть желание руководства КСИиГХ и комитета по науке и высшей школе освободить для своих нужд особняк Ф.Пеца. Сейчас там располагается СПб ИПТ

Студенты техникума  также уверены, что слияние приведет к уничтожению уникальных технологий и специалистов учреждения с 86 летней историей. «Нет никакой гарантии, что обучение будет проводиться на бесплатной основе и по тем же специальностям, на которые учащиеся в свое время поступали», - заявляют протестующие.

Эта забастовка – не первая акция протеста студентов. Ранее,10 марта, они провели серию одиночных пикетов у стен здания комитета по науке и высшей школе (КНВШ) на канале Грибоедова

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Футбол и ультрановый Петербург: весеннее световое шоу раскрасило стадион «Зенит-арена» (ФОТО)

    Лазерные лучи и огни фейерверка прожгли небо над стадионом «Зенит-арена». Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» полюбовался весенним Фестивалем света на Крестовском острове.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?
    24.04.17
    Сервисный центр по ремонту Samsung Galaxy
    24.04.17
    Техника Neff для ценителей комфорта и функциональности
    24.04.17
    Качественная компьютерная техника для автоматизации производства сделает ваше предприятие более прибыльным
    24.04.17
    Техника Bugatti – идеальный подарок на новоселье
    21.04.17
    Как подобрать мойки Omoikiri для кухни

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm